اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 07:11 م
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عبر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة..

محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدن لعيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 06:00 م
محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات المدن لعيد الفطر جانب من المتابعة
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، عبر الشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بطور سيناء، استعدادات مدن المحافظة لعيد الفطر المبارك في اطار التعليمات المنظمة التي اصدرها محافظ جنوب سيناء في هذا الشأن .
 
وحرص المحافظ علي إجراء حوار مع رؤساء المدن اطمأن منهم عن استعدادات كل مدينة لعيد الفطر المبارك منها توفير السلع والوقود، وحملات لضبط الاسواق، ومنع وجود تعديات علي أراضي وممتلكات الدولة خلال فترة العيد، وفتح والمتنزهات والمتاحف بالمجان، ونشر مظاهر  البهجة وفرحة العيد بالشوارع، مع اتخاذ إجراءات ترشيد استهلاك الكعرباء، وفتح مراكز العمليات الفرعية ومتابعتها علي مدار اليوم مع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان المحافظة، ومبنى مجلس شرم الشيخ الجديد.
 
وهنأ المحافظ جميع مواطني المحافظة بعيد الفطر المبارك داعيا الله عز و جل ان تدوم نعمة الأمن والسلام بجميع أرجاء مصر تحت قيادة رئيسها المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

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ترشيد استهلاك الكهرباء

فتح الحدائق والمتاحف بالمجان



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