محافظ المنوفية يزور مؤسسة تربية البنين ويقرر مضاعفة العيدية لكل أبناء الدار

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اليوم الخميس، مؤسسة تربية البنين بكفر المصيلحة بشبين الكوم لمشاركة الأيتام فرحتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم التهنئة لهم والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم، رافقه اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد موسي رئيس جمعية الهلال الأحمر، وإمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية لأبناء الدار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقرر مضاعفة العيدية وسط فرحة أبنائه الأيتام، كما قام بتوزيع العيدية والهدايا العينية والملابس على الأيتام احتفالاً بعيد الفطر المبارك، فيما قرر المحافظ صرف مواد غذائية ولحوم لكافة العاملين بالدار وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، وخلال الزيارة تبادل المحافظ حديثه مع عدد من أبناء الدار للاطمئنان على حسن معاملتهم وكذا التعرف طموحاتهم ومستقبلهم التعليمي وما يحتاجونه من دعم لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بالعيد، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

ومن جانبه، قدم محافظ المنوفية التهنئة لشعب المنوفية العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وأن يعيد علينا وعلى الشعب المصري هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.