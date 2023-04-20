محافظ الإسكندرية يشدد على رؤساء الأحياء تكثيف الحملات خلال إجازة عيد الفطر

شنت احياء الإسكندرية ، حملات مكبرة وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلع في الأسواق من أجل تلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم ، لاسيما السلع التي يتم تخزينها بصورة متعمدة لإحداث إرباك بالأسواق، وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف الحملات خلال فترة عيد الفطر المبارك للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وفي هذا الصدد؛ شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتأكد من إلتزام المحال التجارية بالأسعار وعدم إستغلال المواطنين إستهدفت الحملة شارع خليل الخياط ، شارع الإسماعيلية ، شارع محمد صفوت ، شارع سانت جيني منطقة كفر عبده ، أبراج المصطفى ، شارع الطيار محمود شكري منطقة سموحة وأسفرت الحمله عن غلق وتشميع عدد 4 منشأت وإعدام 17 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير عدد 21 محضر متنوع و9 إنذارات والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع وتحصيل 3 آلاف جنيه مديونيات صرف صحي.

ونفذ حي وسط برئاسة عزة سعد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية برئاسة الأستاذ أحمد عبد المجيد حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شوارع سعد زغلول ، صفية زغلول ،زين العابدين ،الرصافة، جرين ،عبد القادر الغرياني وأسفرت الحملة عن تحرير 25 محضر متنوع و7 إنذارات وإعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفرض غرامات فورية تقدر بـ20 ألف جنيه وضبط عدد 175 حالة إشغال متنوع و85 حالة إشغال هالك.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت منطقة المندرة وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر متنوعة.