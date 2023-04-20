اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 08:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤسسة "حياة كريمة" تشارك المواطنين فرحتهم فى صلاة عيد الفطر بالفيوم

الخميس، 20 أبريل 2023 07:41 م
مؤسسة "حياة كريمة" تشارك المواطنين فرحتهم فى صلاة عيد الفطر بالفيوم حياة كريمة - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، عن مشاركتها في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بفاعلية "تكبيرات العيد"، من خلال التجمع في ثلاث ساحات على مستوى المحافظة، لصلاة العيد بزي موحد يحمل شعار المؤسسة، مع توزيع الشيكولاتة، وبالونات عليها شعار المؤسسة.
 
وأوضح الدكتور عماد عادل، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن الساحات الثلاث التي يصلي فيها، المنتمين للمؤسسة مع المواطنين، هي مسجد ناصر بمدينة الفيوم، ومركز إطسا، ومركز طامية، وأنه ستطلق بالونات من أعلى الكوبري العلوي، تحمل شعار المؤسسة، احتفالا بالعيد مع المواطنين.
 
 

الفيوم

حياة كريمة

عيد الفطر

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

تعرف على مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية أبيوها بالمنيا

الخميس، 20 أبريل 2023 07:00 م

حياة كريمة يبرز قصة بائع جرائد ويهديه مبلغ 10 آلاف جنيه.. ويسلط الضوء على مركز الحياة لذوى القدرات الخاصة يجرى كشوفات مجانية لغير القادرين.. ومؤسس المركز: نجرى تدريبات مجانية للحالات المتعرضة للبتر

الخميس، 20 أبريل 2023 06:22 م

حياة كريمة يبرز قصة بائع جرائد ويهديه مبلغ 10 آلاف جنيه للإنفاق على أسرته

الخميس، 20 أبريل 2023 06:18 م

حياة كريمة تسلط الضوء على مركز الحياة لذوى القدرات الخاصة

الخميس، 20 أبريل 2023 06:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة