مؤسسة "حياة كريمة" تشارك المواطنين فرحتهم فى صلاة عيد الفطر بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، عن مشاركتها في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بفاعلية "تكبيرات العيد"، من خلال التجمع في ثلاث ساحات على مستوى المحافظة، لصلاة العيد بزي موحد يحمل شعار المؤسسة، مع توزيع الشيكولاتة، وبالونات عليها شعار المؤسسة.

وأوضح الدكتور عماد عادل، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، أن الساحات الثلاث التي يصلي فيها، المنتمين للمؤسسة مع المواطنين، هي مسجد ناصر بمدينة الفيوم، ومركز إطسا، ومركز طامية، وأنه ستطلق بالونات من أعلى الكوبري العلوي، تحمل شعار المؤسسة، احتفالا بالعيد مع المواطنين.