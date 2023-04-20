اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 07:10 م
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تعرف على مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية أبيوها بالمنيا

الخميس، 20 أبريل 2023 07:00 م
تعرف على مشروعات حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية أبيوها بالمنيا مشروعات حياة كريمة - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا تطورا كبيرا مع مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5مراكز، وتشمل 192قرية و757تابعا، وينشر اليوم السابع عدد من المشروعات التى يتم إنشاؤها بقرية ابيوها التابعة لمركز أبوقرقاص ومنها إنشاء الوحده الصحية بقرية المطاهرة الشرقية والنويرات وإنشاء مركز شباب النويرات وكذلك الوحدة الصحية بنزله النخل، ووحده التضامن الاجتماعى ببنى محمد شعراوى ووحده التضامن الاجتماعى ببنى محمد شعراوى، بالإضافة إلى محطة الصرف ببنى محمد شعراوى ووحده إسعاف منسافيس ووحده طب الأسره منسافيس ووحده إطفاء منسافيس ومحطة صرف منسافيس.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى ديرمواس وملوى وابوقرقاص ومغاغة والعدوة، بتكلفة حوالى 30مليار جنيه، وقد تم إضافة مركزى بنى مزار وسمالوط بواقع 102قرية فى المرحلة الثانية من المبادرة.

حياة كريمة

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