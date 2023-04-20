صحة الشرقية تعلن انتهاء قوائم الانتظار لجراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انتهاء قوائم الانتظار لجراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، ذلك في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح أن الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، أجرى عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة كانت تعاني من ارتجاع شديد بالصمام الميترالي، وارتفاع في ضغط الشريان الرئوي، والحالة مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة بعد أن نجح الأطباء في إجراء جراحة قلب مفتوح لها، لتغيير الصمام بصمام قلب صناعي، وإصلاح عيب خلقي مركب بالقلب، يتمثل في "ثقب بين الاذينين مع اختلاف جزئي في مدخل الوريد الرئوي، وتضخم في عضلة القلب، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي"، أدي إلى تدهور في وظائف القلب.



قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، والدكتور جلال بليغ مدير المستشفى، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين.