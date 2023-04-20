أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس فى مصر

كتب - إسلام سعيد

أسعار الذهب اليوم في مصر تواصل تسجيل مستويات مرتفعة، وذلك بالتزامن مع استمرار الطلب المرتفع على الذهب في الفترة الحالية، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر 2440 جنيها للجرام لأول مرة في تاريخ تسعير المعدن .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2440 جنيها.

عيار 18 يسجل 2091 جنيها.

عيار 24 يسجل 2790 جنيها.

الجنيه الذهب 19520 جنيه.

أونصة الذهب 1995 دولارا.

أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس في مصر



سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6975 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 13950 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 27900 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 55800 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 86769 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة كما تعتبر الأسعار المسجلة في السوق الآن هي الأعلى في تاريخ تسعير الذهب.

مجلس الذهب العالمي أظهر في تقريره ارتفاع التدفقات الداخلة إلى الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب بمقدار 32 طن ذهب بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار خلال شهر مارس في أول تدفقات تدخل الصناديق منذ 10 أشهر.

الطلب فعلي على الذهب لا يزال مرتفعاً بشكل كبير وهو ما يدعم استقرار الأسعار فوق المستوى النفسي 2000 دولار ويدعم تزايد الإقبال على الذهب بشكل عام في مختلف أوجه الاستثمار.

على الرغم من التذبذب والتراجع في أسعار الذهب خلال هذا الأسبوع فإن الصناديق الاستثمارية المتداولة في الذهب أظهرت تماسك واستقرار بالقرب من مستوياتها المرتفعة، حيث شهدت بعد التراجع في تداولاتها ولكن بشكل عام كان الاستقرار هو المسيطر، وفق جولد بيليون.

ارتفع صندوق SPDR أكبر صندوق استثمار عالمي مدعوم بالذهب، 0.40% ليتمسك بمكاسبه على المستوى الأسبوعي على الرغم من التذبذب الحالي في أسواق الذهب. وسجل ارتفاع بنسبة 9.37% في أداء الصندوق من بداية العام حتى الآن.