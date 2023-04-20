اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 04:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليونيسيف: 67 مليون طفل حرموا من اللقاحات بسبب فيروس كورونا

الخميس، 20 أبريل 2023 03:00 م
اليونيسيف: 67 مليون طفل حرموا من اللقاحات بسبب فيروس كورونا منظمة الأمم المتحدة للطفولة
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 67 مليون طفل حرموا من اللقاحات الحيوية بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة بين 2019 حتى 2021.
 
وأضافت منظمة الطفولة وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن هؤلاء الأطفال حرموا من اللقاحات جزئيًا أو كليًا ما تسبب في رجوع العالم أكثر من عشر سنوات إلى الوراء على صعيد تطعيم الأطفال، مشيرة إلى أنه "قُضي على أكثر من عقد من التقدم على صعيد تحصين الأطفال الروتيني وستشكل العودة إلى الطريق الصحيح تحديًا بسبب المخاوف من مخاطر انتشار وباء الحصبة وشلل الأطفال.
 
وأوضحت أنه أنخفض معدل تلقيح الأطفال في العالم خمس نقاط مئوية إلى 81 % وهو مستوى غير مسبوق منذ 2008، لافتة إلى أن 67 مليون طفل ضاع عليهم لقاحات خصوصا في إفريقيا وجنوب آسيا فيما لم يحصل 48 مليونا على أي جرعة على الإطلاق.

اليونيسيف

كورونا

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

اللقاحات الحيوية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة