"القومى للمرأة" ببنى سويف: نظمنا 8 أمسيات رمضانية خلال الشهر الكريم

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في بني سويف، اليوم الخميس، إحصائية ما قدمه المجلس خلال شهر رمضان داخل المحافظة، التى شملت تنظيم 8 أمسيات رمضانية بقري مركزى ببا وناصر والمدرجين أيضا في مبادرة حياة كريمة ضمن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة لتنظيم 32 ندوة على مدار أسبوعين خلال شهر رمضان ضمن فعاليات حملة الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة التي نظمها المجلس القومي للمرأة مكتب شكاوي المرأة) بالمحافظات وبالتعاون مع الأزهر الشريف وذلك لنشر الرسايل الإيجابية في التنشئة المتوازنة.

وأضافت نرمين محمود فى بيان لها، أنه تم تدريب 600 سيدة من 10 قري بمركز ناصر من القري المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري بنى زايد، الرياض، دلاص، دنديل، أشمنت، طنسا، طحا بوش الشناوية، الزيتون، بنى عدى، خلال شهر رمضان الكريم من خلال «مطبخ المصرية» بناءا على توجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وتابعت أنه تم تدريب السيدات من داخل تلك القري على كيفية إدارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير، بالإضافة إلي تدرببهن على تجهيز الكعك بمناسبة عيد الفطر.

وأوضحت نرمين أن خلال شهر رمضان تم إعداد 2400 وجبه إفطار وإعداد الكحك حيث تم توزيعهم على أسر تلك السيدات لإدخال الفرحة والسرور، بالإضافة إلي التدريب بمحاضرة نظرية عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وكيفية إدارة مشروع والحصول منه على فرصة عمل لزيادة دخلهن.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بني سويف أن السيدات داخل تلك المطابخ تم توزيعهن إلي مجموعات مختلفة داخل بعد الالتزام بكافة الإجراءات الصحية لإعداد الطعام، وتم تدريبهن على يد أحد الطهاء الماهرين للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية والولائم الكبري وتجهيز الوجبات وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، ويتم التنفيذ عمليًا من خلال مراحل متعددة حتى يتم استخراج الطعام في أبهي صورة.