التذكرة بـ 5 جنيهات.. أمسية رمضانية جديدة على شاطئ جليم بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن إقامة الأمسية الرمضانية السادسة، اليوم الخميس على شاطئ جليم العام فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، بسعر تذكرة دخول خمسة جنيهات للفرد.

و تستقبل شواطئ الإسكندرية الأهالى، خاصة وقت تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان المبارك، حيث اعتاد أهالى الإسكندرية على تناول وجبة الإفطار على شواطئ البحر وسط الطبيعة الساحرة والاستمتاع بلحظات الغروب الدافئة.

وهذا العام أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مبادرة لاستقبال أهالى الإسكندرية والوافدين إليها، لتناول وجبة الإفطار على شواطئ عروس المتوسط الساحرة، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن إطلاق مبادرة "فطارك أحلى على البحر"، مع تنظيم "أمسيات رمضانية " على الشواطئ المجانية والعامة، وهى المندرة المجانى وجليم العام والسرايا العام وقيمة تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد شاملة حضور الأمسيات، والتى تبدأ بعد صلاة التراويح.

وقامت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بتنظيم أول أمسية رمضانية على شاطئ المندرة المجانى، وأكدت الادارة على أن تلك المبادرة جاءت بمناسبة شهر رمضان الكريم وتلبية لأهالى الإسكندرية الذين اعتادوا على تناول وجبة الإفطار على شواطئ الإسكندرية الساحرة، وفى إطار مبادرة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لفتح بعض شواطئ الاسكندرية العامة بالمجان وتخفيض أسعار الشواطئ المميزة خلال فصل الشتاء، حيث يتم تنظيم الفاعليات على شواطئ المندرة المجانى، وجليم، والسرايا، بهدف نشر أجواء البهجة واسعاد المواطنين فى هذا الشهر الكريم.