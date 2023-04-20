التعليم تعلن التعليمات الخاصة بامتحان مادة الرياضيات للثانوية العامة لطلبة الدمج

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات جديدة بشأن امتحان الرياضيات للثانوية العامة 2023 لطلاب الدمج شعبة علمي رياضيات الرياضيات التطبيقية والرياضيات البحتة، للعام الدراسي الحالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، في خطابها أنه بالنسبة للرياضيات التطبيقية، سيتم الإعفاء من رسم المسائل في كلا من:-

- الإستاتيكا: يعفي الطلاب من رسم المسائل الخاصة بالاحتكام العزوم والقوي المتوازية والاتزان العام والإزدواج ومركز الثقل وذلك في جميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات.

- الديناميكا : يعفي الطلاب من رسم المسائل الخاصة بقوانين نيوتن، والدفع والتصادم الشغل والطاقة والقدرة وذلك في جميع أسئلة، وجميع التمارين والتمارين العامة والاختبارات العامة.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لامتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2023 للطلاب الدمج وهي كالتالي:-

-التفاضل والتكامل : يعفي الطلاب من رسم المسائل الخاصة بدروس تطبيقات المعدلات الزمنية المرتبطة وتطبيقات العظمي والقيم الصغري والمساحات والحجوم.

- الجبر والهندسة الفراغية: يراعي في الجبر أن تكون تمارين مبدأ العد والمحددات والجذور التكعيبية للواحد الصحيح مباشرة وغير مركبة ولا تعتمد علي معلومات وخبرات تراكمية، وفي الهندسة الفراغية يراعي أن تكون تمارين معادلة الكرة ومعادلة المستقيم ومعادلة المستوي مباشرة غير مركبة ولا تعتمد علي معلومات وخبرات تراكمية.