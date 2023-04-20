إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، شمال مدخل قرية دلجا بمركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، وتبين أن سبب الحادث السرعة واختلال عجلة القيادة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية دلجا بمركز ديرمواس، وبانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد عبد الباسط 32 عاما، عامل، هبة عبد المعز 27 عاما، ربة منزل، محمود محمد 9 سنوات، أسماء محمود 5 سنوات، ومصطفي محمود عام واحد، وجميعهم يقيمون في محافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات ببين كدمات وسحجات واشتباه إرتجاج وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.