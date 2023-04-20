إصابة 28 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 28 شخصا بينهم 14 طفلا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات بالجسم نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام دير الحبيب دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى أمام دير الحبيب دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة 28 شخصا بينهم 14 بالغين و14 طفلا وأصيبوا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات بالجسم نتيجة الحادث، ورفضوا جميعا نقلهم للمستشفيات.