اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أطعمة لتحسين مستويات فيتامين (د) بسرعة

الأحد، 26 مارس 2023 08:00 ص
أطعمة لتحسين مستويات فيتامين (د) بسرعة فيتامين د
إيناس البنا

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يمكن أن تكون الأطعمة المدعمة مفيدة أيضًا في مواجهة نقص فيتامين د  يمكن أن تشمل الأطعمة المدعمة بفيتامين د العديد من الأطعمة مثل الحليب والوجبات الجاهزة الأخرى.
 
ووفقا لموقع Thehealthsite هناك عدد من الأطعمة التى تحسن مستوى فيتامين د التى يحتاجها الجسم. 

منتجات الصويا

يمكن أن يوجد فيتامين د في منتجات الصويا من حوالي 80 إلى 200 وحدة دولية (وحدات دولية)، يمكن أن تتغير هذه الكمية وفقًا للمنتجات المختلفة.
 

الحبوب

 

بشكل عام ، يتوفر 50 إلى 100 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في الحبوب. هذا هو السبب في أن اختيار 100 وحدة دولية فقط من الحبوب سيكون أفضل.

جبنة ريكوتا

يمكن توفير ما يصل إلى 10 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د عن طريق استهلاك 100 جرام من جبن الريكوتا.

حليب بقر

تم العثور على حوالي 115 إلى 124 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في كوب من الحليب (حوالي 226 مل)

البيض

تحتوي بيضة واحدة طازجة كبيرة الحجم على حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د.

شرائح لحم

يتوفر فيتامين د حتى حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) في 100 جرام من السلامي.

لحم كبد البقر

يتوفر حوالي 48 وحدة دولية (وحدة دولية) من فيتامين د في 100 جرام من كبد البقر.
 

فطر

تم العثور على حوالي 41 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في كوب واحد من الفطر.


الزبدة 

تم العثور على حوالي 60 وحدة دولية (وحدات دولية) من فيتامين د في 100 جرام من الزبدة.
 
 

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