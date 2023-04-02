5 آلاف امرأة هولندية يقاضين شركة أمريكية بسبب عمليات تكبير ثدي فاشلة

كتب- وكالات

أفاد موقع دوتش نيوز، أن 5 آلاف امرأة هولندية رفعن دعاوى قضائية ضد شركة الأدوية الأمريكية AbbVie بسبب خلل في عمليات زراعة وتجميل الثدي، تتسبب بسرطان الغدد الليمفاوية.

ووفقا للموقع، رفعت هؤلاء النسوة دعوى قضائية ضد شركة الأدوية الأمريكية، للمطالبة بتعويضهن ماليا، على الجراحة السيئة ورداءة المنتجات المستخدمة في عمليات تجميل الثدي.

وأوضح مكتب هولندي، للاستشارات القانونية للمرأة، أنه سيتم نقل القضية إلى المحكمة الأسبوع المقبل، وأنه سيسعى للحصول على تعويضات من شركة AbbVie لإزالة حشوات الثدي، وإعادة بناءه لهؤلاء النسوة، إضافة إلى المطالبة بتعويضهن عن "الألم والمعاناة" التي ستتحملنها أثناء هذه العمليات.

وبحسب هيئة الإذاعة الهولندية ، فإن المبلغ الإجمالي الذي طلبته هؤلاء النسوة يمكن أن يصل إلى 900 مليون يورو (978.3 مليون دولار)، نظرا لشراء 55 ألف امرأة لمادة السيليكون "الغرسات" المستخدمة في عمليات تجميل الثدي، من الشركة الامريكية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن غرسات Biocell أو Natrelle، التي أنتجتها الشركة الإيرلندية Allergan، التابعة لشركة AbbVie الأمريكية، ويزعم أن عمليات تجميل الثدي "الزراعة"، التي تقوم بها هذه الشركة تزيد من خطر الإصابة بنوع نادر من سرطان الغدد الليمفاوية.