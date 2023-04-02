3 شباب من قرى بئر العبد بسيناء يواجهون جشع التجار بتوفير لحوم بسعر تكلفتها

شمال سيناء - محمد حسين

أطلق 3 شباب من قرى مركز بئر العبد بشمال سيناء، مبادرة تطوعية لتوفير لحوم العجول بسعر تكلفتها، تخفيفا على الأسر خلال شهر رمضان، تحت عنوان" أذبح عجل"، وبحد أقصى 200 جنيه للكيلو.

قال تامر سالم أحد الشباب المبادرين، إن البداية كانت مع حلول شهر رمضان هذا العام، والهدف توفير لحوم بعيدا عن جشع واستغلال التجار، و بسعر تكلفتها من خلال التعاون وشراء عجل وإعادة بيع لحومه بسعر ثمن تكلفته.

وقال إنهم 3 شباب، اطلقوا المبادرة، وهم "تامر سالم سيد أحمد،وعبد المالك سليمان أبوعبدو وفرج سليمان الشعراوى"، اشتركوا من مالهم الخاص بشراء عجل فى قريتهم "أقطية" غرب مركز بئر العبد على ساحل شمال سيناء، وبيعه بسعر تكلفته، وبحد أقصى 200 جنيه للكيلو، لافتا إلى أنه فى أول مرة تم تقسيمه من 2 إلى 3 كيلو، وسط فرحة الأهالى بالمبادرة واقبالهم على الشراء، وهو ماشجعهم على استمرارها.

وأضاف أن المبادرة جذبت كثير من فاعلين الخير ممن يقومون بشراء عجول وذبحها وبيعها بسعر التكلفة، ومن هنا انتقلت من خلال الدعوات للقرى المجاورة بعد أن وجد فرق السعر بين ما يتم توفيره وبيعه فى محلات الجزارة، ووصلت المبادرة وتفاعل معها رموز وقيادات مجتمعية ونفذوها بقرى بالوظة والشهداء و6 أكتوبر و30 يونيو ونجيله والنصر والكرامة وأم عقبة وجميعها قرى تقع بنطاق مركز بئر العبد.

وأشار إلى أنه من القرى انتقلت المبادرة لمدينة بئر العبد، وفيها قام شباب مبادرون بإشراف رموز مجتمعية وهم منصور الرياضى وسلامة عبدالجليل، وفروا لحوم بسعر تكلفتها فى حدود 200 جنيه للكيلو بجوار النادى الرياضى.

وتابع أنهم يأملون ، أن تتحقق المبادرة وتفعل بكافة قرى ومدن المحافظة من خلال أهل كل مكان، لافتا إلى أن من أهم النتائج التى حققتها فى المناطق التى تفعلت بها، التزام الجزارين بالبيع بسعر غير مبالغ فيه بما يحقق لهم هامش الربح دون جشع، وهو هدفهم من إطلاقها.



جانب من المبادرة



لتوفير اللحوم بسعر التكلفة