إصابة عامل زراعى بتسمم إثر تناول قرص مجهول بالخطأ فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب عامل زراعي، بالتسمم، إثر تناوله قرص مجهول، داخل منزله في قرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي أبوقرقاص المركزي، تتضمن وصول "محمود.ر"، 32 عاما، عامل زراعي، يقيم بقرية جريس، مصابا بالتسمم وأعراض هبوط حاد.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أن العامل أصيب بالتسمم إثر تناوله أقراص مجهولة بطريق الخطأ داخل منزله بقرية جريس وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج، حيث تقرر تحويله إلي قسم السموم بمستشفي المنيا العام لاستكمال العلاج، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.