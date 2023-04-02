اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 10:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

1000 فرصة عمل فى الإسماعيلية براتب 4500 جنيه.. اعرف الشروط

الأحد، 02 أبريل 2023 09:41 ص
1000 فرصة عمل فى الإسماعيلية براتب 4500 جنيه.. اعرف الشروط وظائف - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن جهاز تشغيل الشباب التابع لمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع إحدى الشركات القومية عن توافر فرص عمل للذكور فقط في إحدى المشروعات القومية التابعة للشركة الوطنية للزراعات والمحميات، برواتب تبدأ من 4500 جنيه.
 
وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية، إن فرص العمل في الإسماعيلية تشمل مهندسين زراعيين (ذكور فقط) من تخصصات البساتين والمحاصيل الزراعية، و1000 عامل زراعي ذكور وإناث مؤهل متوسط أو إعدادي حتى سن 40 عاما، بعدد ساعات 8 ساعات يوميا.
 
واشترطت الشركة بالنسبة للذكور أن يتجاوز السن 18 عاما وتقديم شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها، وعلى من يرغب التقدم بأوراق عمله اليوم الأحد الموافق 2/4/2023 بمقر الشركة بقطاع أبو سلطان على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي في تمام التاسعة صباحا.

الاسماعيلية

وظائف الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

ابوسلطان

الإعفاء من الخدمة

وظائف اليوم



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة فى 7 أيام.. فرص عمل وتدريب مهنى وانتقال تدريجى للعاصمة الإدارية

الجمعة، 31 مارس 2023 07:00 م

محافظة الجيزة تعلن فرص عمل فى الشيخ زايد وحدائق الأهرام برواتب مجزية

الخميس، 30 مارس 2023 10:13 م

القوى العاملة تعلن توفير فرص عمل للشباب بالإسكندرية

الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:49 م

القوى العاملة تتيح فرص عمل للشباب من الجنسين بمحطات الطاقة الشمسية..التفاصيل

الإثنين، 27 مارس 2023 02:00 ص

"علمني الصيد ولا تعطيني سمكة".." اورنچ مصر" تقدم مفهومًا جديدًا في العمل الخيري.. الشركة تطلق حملة "باب رزق" لتوفير فرص عمل للأسر المحتاجة

الأحد، 26 مارس 2023 06:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة