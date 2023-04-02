حياة كريمة بالأقصر.. العمل مستمر فى الصرف الصحى بقرى النمسا والشغب (صور)

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحيى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفى هذا الصدد يقول اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يتم العمل على قدم وساق فى الصرف الصحى بقرية النمسا، كما أنه جارى العمل بمشروع الصرف الصحى بقرية الشغب، وكذلك يتم العمل فى غرف خط انحدار محطة الحليلة التابع لمجلس قروى الحلة.

ويضيف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم أيضاً العمل بخطوط الصرف الصحى بقرية الكيمان الكوم الشرقى، وكذلك استمرار العمل فى إنشاء محطات الرفع الرئيسية والفرعية لقرية الكلابية التابعة لقرية الحلة للصرف الصحى، كما يتم العمل بالصرف الصحى بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما تشهد قرى حياة كريمة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إستمرار فى تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى ضوء بروتوكولى التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارتى الإنتاج الحربى والزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة للمحافظات، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الجهود والإسراع فى تنفيذ المبادرة.