وكيل صحة أسيوط يكرم ممرضة بمستشفى أبنوب لتفانيها فى العمل

أسيوط - هيثم البدرى

كرم الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، الممرضة ريهام حسام محمد بوحده المبتسرين بمستشفى أبنوب المركزي لتفانيها فى العمل، وذلك بحضور الدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني و المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

ورصدت اللجنه المشكلة للمرور المفاجئ على المنشآت الصحية أداء مميز ومتفاني للممرضة، وعملها الإنساني تجاه المرضي بجانب معرفتها بكل أساليب مكافحة العدوى والجودة بجانب التعامل المتميز مع الحالات فى قسم المبتسرين.

وقال الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني، إن هذا التكريم يؤكد حرص قيادات المديرية فى تشجيع وإظهار دور التمريض الجيد فى المستشفيات والإدارات الصحية، والهدف من مرور اللجان المختلفة هى محاسبه المقصرين ومكافئة المتميزين والمجتهدين فى عملهم.

من جانبة أوضح المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة، أنه لدينا تكليفات واضحة وصريحة من وكيل الوزارة بأن يتم إعداد بيان بكافة العاملين المتميزين في مختلف المنشآت الصحية سواء أطباء أو تمريض أو إداريين أو خدمات معاونه ليتم تكريمهم معنويا وبعض الاحيان قد يصل التكريم ماديا أيضاً وهذا ما نقوم به خلال جولاتنا المستمرة علي مختلف المنشآت الصحية ليلا ونهارا.