وكيل صحة الشرقية يتابع مبادرة فحص المقبلين على الزواج ويعلن فحص 6 آلاف حالة

تابع الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة الشرقية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك بمركز طبى النحال، التابع للإدارة الصحية بالزقازيق، حيث قام وكيل الوزارة بمتابعة أعمال الفحص، وتسليم الشهادات المميكنة للمواطنين.

كما تفقد خدمات المشورة والتثقيف الصحى للمقبلين على الزواج، والتى تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحى أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التى تنتقل جنسيًا فى حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التى يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن الفرق الطبية قامت بتقديم الخدمة الطبية وفحص 6206 مواطنين ومواطنات حتى الآن بالمحافظة، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية فى نهاية شهر فبراير الماضى، وتم تسليمهم الشهادات الصحية الخاصة بالمبادرة الرئاسية، موضحاً بأن مبادرة فحص المقبلين على الزواج يتم تنفيذها بالمحافظة فى عدد 21 مركزا طبيا، ويتم العمل بالمراكز الطبية طوال أيام العمل الرسمية، بدء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، وأن متوسط عدد المترددين على مبادرة فحص المقبلين على الزواج يصل إلى 250 شخصا يومياً، مضيفاً بأنه تم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة الرئاسية، والتى تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بى، فيروس سى، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh، هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلى، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلى هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

وأضاف "مسعود" إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبى، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التى قد تؤثر عليهما فى المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مضيفاً بأنه فى حالة اكتشاف الإصابة بأى أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقى الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفى حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على خلو مصرنا الحبيبة من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعياً لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وفى سياق متصل تفقد وكيل الوزارة خدمات الرعاية الأولية بالمركز الطبى، وخدمات تنظيم الأسرة به، وتم التأكد من توافر جميع المستلزمات، والوسائل المختلفة الخاصة بتنظيم الأسرة، كما تفقد خدمة الأخصائى وعيادة الرمد، وقام بمتابعة مؤشرات التردد عليها، متفقدا خدمات صديقة الشباب والمراهقين، ورعاية الأمومة والطفولة، وخدمات الرعاية المتكاملة، وتم الاطمئنان على انتظام سير العمل، وعلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمركز الطبى بالنحال، لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الزقازيق.