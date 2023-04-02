اليوم السابع
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وفد الاتحاد الأوروبى يشيد بالمستوى الفنى والرقابى لهيئة الدواء المصرية

الأحد، 02 أبريل 2023 03:35 م
وفد الاتحاد الأوروبى يشيد بالمستوى الفنى والرقابى لهيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء زيارة وفد الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والتي استمرت لمدة أسبوع؛ لبحث سبل التعاون المشترك مع الهيئة، بصفتها هيئة رقابية رائدة في المنطقة، وشريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.
 
وأعرب الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة عن تطلعه إلى تحقيق مزيد من التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئات الدواء المناظرة لها في الإتحاد الأوروبي؛ لدعم بناء القدرات المؤسسية والرقابية للهيئة، وزيادة القدرات الفنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات الأوروبية؛ لدعم مكانة الهيئة دوليا، وتعزيز قدرة قطاع الدواء المصري، وزيادة الصادرات المصرية.
 
وخلال الزيارة، تم عقد عدة اجتماعات، والاطلاع على كافة وظائف الهيئة الرقابية، وعرض الأنشطة الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية ، بالإضافة إلى ,الوظائف ذات الصلة بالمستحضرات الحيوية والدراسات الإكلينيكية من حيث القوانين والقواعد الحاكمة وإجراءات العمل.
 
وأشاد الخبراء بالمستوى الفني والرقابي للهيئة وكوادرها، وأبدوا إعجابهم بمستوى التناغم والتنسيق بين الإدارات المختلفة بالهيئة، موضحين أن الهيئة تماثل نظائرها بدول الاتحاد الأوروبي.
 
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التعاون مع السلطات الرقابية الدوائية المرجعية، ومد جسور التواصل مع كافة دول الاتحاد الأوروبي، وتأكيداً لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الدولة المصرية. 
 

هيئة الدواء

الاتحاد الاوروبى

الادوية



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