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هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر

الثلاثاء، 28 مارس 2023 02:00 ص
هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الدواء المصرية عن الطرق الصحيحة للتعامل مع تخزين الأنسولين، التى يتناولها مرضى السكر، وتضمنت هذة الطرق عدة إراشادات منها: 
 
١ . يُخزن الإنسولين في الثلاجة عند درجة حرارة (2-8) درجة مئوية.​
٢. يجب عدم تعرض الأنسولين للحرارة أو الضوء المباشر.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تخزين قلم الإنسولين والتى شملت :​​
-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة. ​​
-يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.​​
-يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام. ​​
-يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف.​​
- يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر. ​​
-يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية. ​​
-في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.
 

هيئة الدواء

قلم الانسولين

الانسولين

العلاج بالانسولين

اليوم السابع بلس

الطريق الصحيحة لتخزين الأنسولين

تخزين الأنسولين



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