هيئة الدواء تكشف الطرق الآمنة لتخزين قلم الأنسولين لمرضى السكر

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن الطرق الصحيحة للتعامل مع تخزين الأنسولين، التى يتناولها مرضى السكر، وتضمنت هذة الطرق عدة إراشادات منها:
١ . يُخزن الإنسولين في الثلاجة عند درجة حرارة (2-8) درجة مئوية.
٢. يجب عدم تعرض الأنسولين للحرارة أو الضوء المباشر.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية كيفية تخزين قلم الإنسولين والتى شملت :
-لا يتم تخزين القلم بإبرة متصلة.
-يجب اتباع تعليمات التخزين على الملصق أو نشرة العبوة المرفقة مع الأنسولين.
-يمكن تخزين الأقلام غير المفتوحة في الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام.
-يجب تخزين قلم الإنسولين في مكان بارد وجاف.
- يجب عدم ترك قلم الإنسولين في ضوء الشمس المباشر.
-يجب التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجات حرارة أعلى من 30 درجة مئوية.
-في حالة السفر، يجب الاحتفاظ بالقلم في علبة باردة.
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