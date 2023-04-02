ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، منها السفينة (LEVANTES ) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 33 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41291 طن تشمل: 18399 طن يوريا صب و2688 طن جبس معبأ و 4198 طن رمل و 9486 طن كلينكر و 1710 طن أسمنت معبأ و4810 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36221 طن تشمل: 6630 طن قمح و1950 طن حديد و9061 طن خردة و 1168 طن خشب زان و 700 طن نواتج تقطير و4300 طن صويا و 11712 طن ذرة و 300 طن زيت طعام و 400 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1048 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 422 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2876 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146021 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105007 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3621 شاحنة .