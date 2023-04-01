ميناء دمياط يستقبل 14 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميًا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25160 طن تشمل : 6174 طن يوريا و4791 طن جبس معبأ و1420 طن رمل و4225 طن كلينكر و100 طن حديد و1269 طن اسمنت و 7181 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38073 طن تشمل: 7770 طن قمح و3633 طن حديد و4369 طن خردة و1296 طن خشب زان و1000 طن مولاس و2239 طن نواتج تقطير و5680 طن فول صويا و12086 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 295 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 445 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1805 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139391 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106595 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1267 طن قمح متجه إلى كوم أبو راضى، وقطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2546 شاحنة.