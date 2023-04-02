مصرع طفل غرقا فى نهر النيل بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر مساء اليوم الأحد، مصرع طفل غرقاً فى نهر النيل خلال السباحة قبل وقت الإفطار.

ونجح رجال الإنقاذ النهرى بمعاونة الأهالى فى انتشال جثمان الطفل، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى لفحصها ومعرفة هويته، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بغرق طفل فى نهر النيل خلال السباحة قبل الإفطار بدقائق، وانتقلت على الفور قوة أمنية من مركز شرطة إسنا، ورجال الإنقاذ النهرى والتى نجحت فى انتشال جثمانه، وتم نقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى لفحصها ومعرفة هويته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.