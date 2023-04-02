مصرع شخص واصابة 3 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الدائرى ببسيون

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائرى ببسيون. انتقلت سيارتى إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة ربع نقل بـ3 دراجات نارية، وأسفر الحادث عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت فى تصفية عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، بعد تبادل لإطلاق النار بناحية مجلس قروى أبو الغر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بتواجد عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، ممن لهم سجل إجرامى فى أحد الأماكن بدائرة مركز كفر الزيات. تم إعداد حملة أمنية مكبرة استهدفت المتهمين، وما أن شعر المتهمين بالقوات حتى أطلقا النار فبادلتهم القوات إطلاق النار، وتمكنت من قتلهما. وتم نقل الجثامين للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.