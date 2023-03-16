مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض سرقة مخزن منسوجات وأقمشة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة مخزن منسوجات واقمشة بطريق شركة النصر أول المحلة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مرتكبي الواقعة لضبطهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا من صاحب مخزن منسوجات وأقمشة بطريق شركة النصر باكتشافه سرقة أغراضا من المخزن تقدر بملايين الجنيهات.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم معاينة الخسائر، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناه.