اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 أخرين فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

الأحد، 02 أبريل 2023 11:23 م
مصرع شخص وإصابة 2 أخرين فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حوادث متفرقة بكفرالشيخ وبيلا، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام، حيث تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام تفيد بوصول جثة ومصابين فى حوادث متفرقة بمركزي بيلا وكفرالشيخ ، وبالفحص ، تبين مصرع، "ا .ع.ع" ، 30 سنة من الكراكات بيلا فى انقلاب دراجة نارية، كما أصيب كلا من ، "ع .ه.ح" ، 20 سنة ، "بجروح وكدمات" ، فى انقلاب دراجة نارية بمدينة كفرالشيخ ، و "أدهم .أ.ا" ، 12 سنة ، "بجروح واشتباه كسور" ، لسقوطه من أعلى بمدينة كفرالشيخ، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 
 
 

 


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