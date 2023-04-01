وكيل تعليم كفر الشيخ: افتتاح حديقة ومسابقة بين المدارس لزراعة الأشجار.. صور

جاء ذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وسامح داود، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، ومحمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعية، و حموده يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية، وجميلة جناح، وكيل إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وأمين الغفلول، موجه أول التربية الاجتماعية بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وأعضاء المكتب الفني لاتحاد طلاب المديرية السيد ياسين، ومحمد خالد، فتحية محروس، و كرم عزام، رئيس أمناء إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وعضو مجلس أمناء المديرية، وأعضاء مجلس أمناء المدرسة، وعدد من موجهي التربية الاجتماعية وقيادات التربية والتعليم بإدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن مبادرة تحت عنوان " ازرع شجرة.. تحيا بصحة"، في صورة مسابقة بين المدارس، لزراعة الاشجار، ويتم تقييم المدارس، وسيتم الإعلان عن أفضل مدارس على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية، تمكنت من توسعة الرقعة الزراعية بها، وزراعة الأشجار بشكل جمالي.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المبادرة تهدف إلى تنشئة الطلاب تربويًا من أجل تنمية القيم والاتجاهات الايجابية نحو البيئة، واكساب الطلاب السلوكيات الإيجابية التي تعزز الحفاظ على البيئة وتنميتها، وتفعيل الموضوع المحورى للاتحادات الطلابية، وتأكيد المواطنة الصالحة وغرس روح الولاء و الانتماء والحب للوطن لدى الطلاب.

يأتي ذلك نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبادرة الـ 100 مليون شجرة ، وبناءًا على تعليمات محمد عبدالله ـ الرائد العام، وكيل الوزارة، والاهتمام العالمي والإقليمي والمحلي، ومحافظة كفر الشيخ، وزارة التربية والتعليم بالتغيرات المناخية، وما تؤثر به على البيئة بما يسمى الاحتباس الحراري، الذي يهدد بالقضاء على الثروات الطبيعية، وبمناسبة استضافة مصر للدورة (27) من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP 27) نوفمبر 2022م بشرم الشيخ، ولمشاركة الطلاب لجهود الدولة المصرية المبذولة، لمواجهة التغيرات المناخية عن طريق الأنشطة الطلابية، وتنفيذًا لخطة الاتحادات الطلابية والموضوع المحوري: (الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة.



افتتاح حديقة بمجمع مسير للتعليم الاساسي



تنوع الاشجار المثمرة بمجمع مسير للتعليم الاساسي



جانب من الحضور خلال افتتاح الحديقة



جولة وكيل التعليم بمجمع مسير للتعليم الاساسي



ضمن مسابقة زراعة الاشجار بالمدارس