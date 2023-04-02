محافظ كفر الشيخ يتفقد مشاريع الإسكان والطريق الرابط بين صبري القاضى وسعد زغلول

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في الاسكان غرب مدينة كفر الشيخ، لانشاء 11 برج و9 عمارات بـ841 شقة، اضافة للعمارات السكنية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشخ، وعددها 24 ألف وحدة سكنية، كما تفقد محافظ كفر الشيخ الطريق الرابط بين طريق صبري القاضي، ومحور سعد زغلول.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور محمود زهران، مدير جهاز النظافة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يأتي ذلك في ظل حرص الدولة على توفير الوحدات السكنية للمستحقين من أبناء المحافظة، وخاصة من الذين تقدموا للحصول على الوحدات السكنية.

وتشهد المحافظة إنشاء 3 تجمعات سكنية غرب العاصمة بجوار الاسكان الاجتماعي، وشرق العاصمة بجوار جامعة كفر الشيخ.



الابراج الجاري انشاؤها



الاسكان الاجتماعي بكفر الشيخ



العمارات السكنية غرب كفر الشيخ



تفقد العمارات السكنية غرب كفر الشيخ



جانب من الابراج والعمارات غرب كفر الشيخ



جانب من العمارات الجاري انشاؤها



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ غرب المدينة