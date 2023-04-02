الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 18 مليون جنيه فى كفر الشيخ

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال موظف مقيم بمحافظة كفر الشيخ.

كشفت قوات الأمن قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل أعمال لهم بالمخالفة للقانون بقصد تحقيق منافع ومكاسب مادية غير مشروعة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء (وحدات سكنية -عقارات - أراضى زراعية - سيارات)، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 18 مليون جنيه تقريباً.