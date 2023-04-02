محافظ أسوان يشدد على ترشيد الكهرباء بالمنشآت الحكومية

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالإلتزام بترشيد الإستهلاك الكهربائى بكافة المبانى والمنشآت للمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بنسب تتراوح ما بين 75% إلى 100% طبقاً لمقتضيات العمل، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية مع الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب إنتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه احتياجات العمل الفعلية فى بعض الأماكن الحيوية مثل غرف العمليات والأزمات وغيرها.

وأكد محافظ أسوان فى بيان اليوم، على أن ذلك يأتى تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ولتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن تنفيذ الخطة القومية لترشيد استهلاك الكهرباء

وشدد اللواء أشرف عطية على الإلتزام بإستخدام لمبات الليد الموفرة فى إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التى يتم التعاقد عليها، مع إحلال وإستبدال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة للطاقة وأيضاً إستبدال العدادات التقليدية بأخرى كودية ومسبقة الدفع.

وكلف محافظ أسوان، مسئولى المحليات بالمتابعة الميدانية لإجراءات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75% مع مراعاة عدم التأثير على حركة السير والسلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى إلزام المحال والمنشآت التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التى تتواجد على واجهاتها، فضلاً عن تكثيف المرور الميدانى لرصد أى مخالفات أو محاولات لسرقة التيار الكهربائى.

من ناحية أخرى كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد على أن هناك توجيهات مشددة لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تغطية مصرف السيل، مع العمل على إزالة كافة المعوقات التى تتعارض مع الأعمال المنفذة، وهو الذى ساهم فى إنجاز المرحلة الأولى للمشروع بمسافة 380 متر.

مشيداً بالدعم اللامحدود من وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم لهذا المشروع الذى سيعمل على إحداث نقلة حضارية لمناطق حى شرق المدينة لتحقيق حلم المواطنين فيه بعد مرور عقود من السنين من خلال القضاء على أكبر بؤرة تلوث بتنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد على وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان بأن المرحلة الأولى للمشروع التى تم إنهاء التغطية لها تقريباً تمتد فى المسافة من مطلع حى الصداقة الجديدة، وحتى مزلقان السيل الجديد، كما أنه مخطط تقسيم المراحل التالية لتغطية المصرف طبقاً لأحباس، مع مراعاة المناسيب التى تعمل على تحقيق الإنسايبة لحركة جريان المياه بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع الضخم على مدار 20 شهر، بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة، وبإشراف من الإدارة العامة للتوسع الأفقى بجنوب الوادى التابعة لوزارة الرى، وبتكلفة إجمالية 365 مليون جنيه من أجل تغطية الأجزاء المتبقية من المصرف بأطوال 2530 متر لتحويلها إلى مسطحات خضراء وحدائق ومتنزهات وساحات إنتظار للسيارات، ومواقع ترفيهية.