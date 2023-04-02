محافظ قنا يوجه باستمرار إجراءات ترشيد الكهرباء بالجهات الحكومية

قنا صابر سعيد

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، ضرورة الاستمرار في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والخدمية والعامة بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام، والشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير.

وأصدر محافظ قنا، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى، بإطفاء جميع المصالح الحكومية عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.

وقال محافظ قنا، إنه على الفور بدأت الوحدات المحلية في كافة المراكز والمدن والقرى بتخفيف أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين، كما التزمت جميع المؤسسات الحكومية بإطفاء الأنوار والأجهزة لتوفير الطاقة، لافتا إلى أن إجراءات الترشيد تشمل أيضا إلزام المحال العامة بالإغلاق في المواعيد المحددة لها طبقا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 ، وكذلك خفض إضاءة واجهات المحال واللوحات الإعلانية.