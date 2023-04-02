كيف تتحكم في ضغط الدم بطرق بسيطة؟

كتبت نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من ارتفاع ضغط الدم وخصوصا كبار السن وهو من الامراض المزمنة الشائعة بينهم، حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وحسب ما ذكره موقع helthy فأن ارتفاع ضغط الدم هو أيضًا السبب الرئيسي الثاني للفشل الكلوي ويمكن أن يتسبب أيضًا في تلف الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى تضييقها أو تمزقها أو تسربها وهناك بعض الطرق الطبيعية للقيام بذلك في المنزل من خلال اتباع نظام غذائي سليم وصحة وتغييرات في نمط الحياة وهى:

طرق صحية للتحكم في ضغط الدم



- الحفاظ على وزن صحي

يعد فقدان الوزن أحد أكثر تغييرات نمط الحياة فعالية للتحكم في ضغط الدمK كلما زاد وزنك ، كلما احتجت إلى المزيد من الدم لتزويد أنسجتك بالأكسجين والمواد المغذية مع زيادة كمية الدم المتدفقة عبر الأوردة ، يزداد الضغط على جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، و يمكن أن تؤدي زيادة الوزن السمنة أيضًا إلى توقف التنفس أثناء النوم ، مما يزيد من ارتفاع ضغط الدم، و يزيد مؤشر كتلة الجسم (BMI) عن 30 يعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، و يعد فقدان الوزن أحد أكثر الطرق فعالية لإبقائه تحت السيطرة.

-اتمرن بانتظام

يمكنك خفض ضغط الدم المرتفع بأن تكون أكثر نشاطًا يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم ، مثل 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع ، في خفض ضغط الدم بمقدار 5-8 ملم زئبق من المهم أن تكون متسقًا ، حيث يمكن أن يرتفع ضغط الدم عندما تكون غير نشط.

-حمية صحية

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم مع تناول الدهون المشبعة والكوليسترول في خفض ضغط الدم بما يصل إلى 11 ملم زئبق تعرف خطة الأكل هذه بالنهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم.

-تقليل الصوديوم

يمكن أن يتسبب الصوديوم الزائد في احتباس السوائل في الجسم ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فإن الانخفاض الطفيف في كمية الملح التي تتناولها في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحة القلب وتقليل ضغط الدم بحوالي 5-6 ملم زئبق.

-الحد من الكحول

الإفراط في شرب الخمر يمكن أن يضر بقلبك ، وتناول أكثر من مشروب واحد في اليوم للنساء وأكثر من مشروبين في اليوم للرجال قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم من المهم أن تقلل من استهلاك الكحول.

-الإقلاع عن التدخين

لا يؤدي التدخين أو مضغ التبغ فقط إلى رفع ضغط الدم بشكل مؤقت ، ولكن المواد الكيميائية الموجودة في التبغ يمكن أن تلحق الضرر ببطانة جدران الشرايين يمكن أن يتسبب ذلك في تضيق الشرايين وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب يمكن أن يزيد التدخين السلبي أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب.

-قلل من توترك

يمكن أن تؤدي مستويات الإجهاد المرتفع إلى زيادة مؤقتة في ضغط الدم يمكن أن تؤدي العادات التي يسببها الإجهاد مثل الإفراط في تناول الطعام والتبغ وشرب الكحول إلى ارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن تعاني من ارتفاع ضغط الدم لسنوات دون أي أعراض ، ولكن بمجرد اكتشافه ، يمكن السيطرة عليه بسهولة يعد خفض ضغط الدم المرتفع أمرًا ممكنًا إذا أجريت تغييرات معينة في حياتك. تذكر إجراء الفحوصات الخاصة بك ، وإذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم أو تعرضك لخطر الإصابة به ، فقم بزيارة طبيبك بانتظام إذا كنت توصف دواء لارتفاع ضغط الدم .