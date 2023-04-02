فوسفات مصر: تحقيق 98 مليون دولار قيمة مبيعات 3 ملايين طن من خام الفوسفات

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

أعلن المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر ب وزارة البترول ، اليوم الأحد، إن فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات خام الفوسفات بنسبة 60 % من حجم الصادرات المصرية طبقا لإحصائيات 202، تقدر بـ98 مليون دولار لدعم الإقتصاد الوطني، وذلك في ضوء توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول، ووصلت كمية الإنتاج خلال عام 2022 إلى حوالي 3.0 مليون طن ؛ بنسبة زيادة 11 % عن عام 2021 ؛ كما وصلت كمية المبيعات إلى حوالي 3.1 مليون طن ؛ بنسبة زيادة 20 % عن عام 2021 .

وأكد عبد العظيم، أنه تم تنفيذ خط إنتاج لتعبئة الخام فى منطقة الوادى الجديد بسعة 50 طن/ساعة بتكلفة استثمارية 1.5 مليون جنيه وقامت بتنفيذ أول شحنة تعبئة للخام للتصدير 2000 طن فى ديسمبر 2022 وكان إنشاء خط تعبئة الخام بغرض عدم تلوث الخام أثناء عمليات النقل والتداول مما لا يؤثر على البيئة وهو أحد العناصر المطلوبة للتصدير للدول الخارجية بالإضافة إلى عمل دراسات بالتنسيق مع مراكز بحثية زراعية لعمل قيمة المضافة لاستغلال خام الفوسفات لإنتاج بعض المنتجات من الأسمدة العضوية الغرض منها تحسين خصوبة التربة الصحراوية.

ولفت عبد العظيم، إلى أنه بالنسبة إلى المؤشرات المالية فإنه بلغ صافى المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والسباعية قيمة 2,864 مليون جنيه مقابل 758 مليون جنيه عن عام 2021 بزيادة قدرها 2,106 مليون جنيه بمعدل 279% .كما بلغت الأرباح بعد الضرائب 584 مليون جنيه فى العام المالى 2022 مقابل 139 مليون جنيه عن العام الماضى بزيادة قدرها 445 مليون جنيه بمعدل 320 % كما بلغت الإيرادات الدولارية هذا العام 97 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار عن العام الماضي.

من جانبه قال طارق إمام سلامة، نائب رئيس فوسفات مصر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن فوسفات مصر ب تنفذ أعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية في تطوير مجال الاستكشاف، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، ، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.وتتجه الشركة إلى مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى لعوائد خام الفوسفات.

أكد إمام، أنه على الرغم من حجم التحديات، فإنها لم تشغل الشركة عن الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والحفاظ عليها، وبالتزامها بتطوير الموارد البشرية ورفع الكفاءة والقدرات الفنية كما أعطت الشركة الأولوية للتعليم والتدريب والتطوير الوظيفي في سعيها لتطوير جيل جديد من المهنيين الذين سيقودون هذه المؤسسة الكبيرة نحو المستقبل.