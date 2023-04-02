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ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالسلام

الأحد، 02 أبريل 2023 11:45 ص
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالسلام تنقيب عن الآثار_أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة دائرة القسم) بغياب زوجها ( عامل - مقيم بذات العنوان) عقب خروجه من مسكنهما.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى مشاهدته صحبة (عامل - مقيم بذات الدائرة) عقب خروجه من مسكنه وتبين عدم تواجد الأخير بالمنطقة سكنه.. بتكثيف التحريات وردت معلومات مفادها قيام المتغيب صحبة الأخير بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (شخصين آخرين – مقيمان بدائرة القسم) .. داخل شقة ملك أحدهم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء الحفر وتواجد المُبلغ بغيابه داخل الحفرة بعمق 4 أمتار حدث انهيار بها وسقوط الردم عليه، مما أدى إلى وفاته ولم يتمكنوا من إخراج الجثة فقاموا بردمها وإعادتها إلى ما كانت عليه لإخفاء معالم الجريمة وخشية افتضاح أمرهم ومساءلتهم قانونياً.

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