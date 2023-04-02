صحة المنيا تفتح عيادة أسنان مسائية أمام الكورنيش بأجور رمزية خلال شهر رمضان

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تواجد عيادة أسنان مسائية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال شهر رمضان بأجور رمزية، وذلك على كورنيش النيل أمام النادي الرياضى، وذلك ضمن جهود مديرية الصحة لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين والتواجد الميداني المستمر لاستيعاب أكبر عدد من الحالات، حرصاً على تحقيق الصالح العام.



من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه يتم توفير عيادة اسنان للكشف الطبي على المواطنين يومياً بالفترة المسائية، من بعد الإفطار إلي الساعة 10 مساء يوميا، كما تطلق مديرية الصحة العديد من العيادات الطبية المتنقلة بالقري والمراكز لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة فئات المواطنين.



فتح عيادة أسنان مسائية أمام كورنيش النيل (1)



فتح عيادة أسنان مسائية أمام كورنيش النيل (2)



فتح عيادة أسنان مسائية أمام كورنيش النيل (3)



فتح عيادة أسنان مسائية أمام كورنيش النيل (4)