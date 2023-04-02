اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أبريل 2023 04:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنيا: إنهاء تجهيز وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى ملوى التخصصى

الأحد، 02 أبريل 2023 03:27 م
صحة المنيا: إنهاء تجهيز وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى ملوى التخصصى وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى ملوى التخصصى
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفي ملوي التخصصي حيث سيتم من خلال الوحدة استقبال جميع الأطفال بمركزي ملوي ودير مواس والمترددين على وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة الطبية.
 
 
من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي بالمحافظة، يشهد طفرة كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة الطبية بجميع المستشفيات لاستيعاب أكبر عدد من الحالات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجودة وكفاءة عالية.

مديرية الصحة

ملوى

مستشفى ملوى

اخبار المنبا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

إنجازات بقطاع الصحة فى سوهاج.. التشغيل التجريبى لمستشفى جهينة يلحق بمستشفى طهطا المركزى.. تكلفته 230 مليون جنيه.. يضم 97 سريرا و5 غرف عمليات و41 حضانه و38 ماكينة غسيل كلوى و5 معامل وبنك للدم.. صور

الخميس، 16 مارس 2023 09:30 م

العلاج الطبيعى بالدقهلية تجرى 3 آلاف جلسة لمرضى الغسيل الكلوى

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 11:00 م

الصحة تنشئ 18 وحدة غسيل كلوى بمستشفياتها خلال عام (فيديو)

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 04:00 ص

حملات للكشف على مياه الشرب ومراكز الغسيل الكلوى بالغربية

الإثنين، 27 فبراير 2023 07:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة