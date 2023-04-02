صحة المنيا: إنهاء تجهيز وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى ملوى التخصصى

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن الانتهاء من تجهيز وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفي ملوي التخصصي حيث سيتم من خلال الوحدة استقبال جميع الأطفال بمركزي ملوي ودير مواس والمترددين على وحدات الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، ضمن جهود المحافظة لتطوير منظومة القطاع الصحي والتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة الطبية.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن القطاع الصحي بالمحافظة، يشهد طفرة كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة الطبية بجميع المستشفيات لاستيعاب أكبر عدد من الحالات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجودة وكفاءة عالية.