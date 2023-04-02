شاهد لحظة وضع جواز سفر الرئيس السادات فى متحفه بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

رصدت كاميرا اليوم السابع لحظة وضع جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمتحفه داخل مكتبة الإسكندرية، حيث أعلنت مكتبة الإسكندرية استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث نجحت أجهزة الدولة فى استعادة جواز السفر الذى تم تداول صور لبيعه وأثار الجدل مؤخرا.

وأكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، على أن متحف السادات بالمكتبة متاح بداية من الغد للجمهور، خاصة بعد استعادة جواز سفر الرئيس الراحل أنور السادات، بالإضافة إلى 10 مقتنيات جديدة تم اضافتها لمقتنيات المتحف، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة استطاعت استعادة جواز السفر خلال شهر واحد من تداوله على الانترنت، وانه لم يكن ضمن المقتنيات التى تم تسلمها من السيدة جيهان السادات ووضعها فى المتحف.

وأكد "زايد" على أن متحف المكتبة يحظى بتأمينات مشددة حفاظا على المقتنيات الثمينة بداخله، وجاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور جمال سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافى بالمكتبة، وعمرو شلبى مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وأكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع خلال الاحتفالية التى نظمتها مكتبة الإسكندرية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان وانتصارات حرب أكتوبر.

و قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يشعر بالفخر حين يرى الأفلام التى تروى البطولات التى قام بها الجيش المصرى فى حرب أكتوبر.

واستعرض محافظ الإسكندرية ذكرياته حين كان طفلاً وقت الحرب، مؤكدا أن نصر أكتوبر هو نصر للعزة والكرامة فى كل ربوع مصر.

وأضاف اللواء محمد الشريف أن انتصارات اكتوبر ستظل رمزاً للقيم الوطنية الفريدة التى تقوم على التضحية والفداء بالأرواح فى سبيل الدفاع عن الوطن واعتباره القضية الوحيدة التى يجب أن تستحوذ على قلب كل مصرى أصيل، وستظل ذكراها تبعث فى النفس روح القوة والقدرة على الإعلاء من شأن الوطن وحماية مقدراته.

وطالب الشريف بأن تكون ذكرى معركة العاشر من رمضان مصدر إلهام وثقة فى قدرة المصريين على عبور التحديات بكل أنواعها ومهما بلغت صعوبتها، بشرط وجود إرادة حقيقية وإصرار على مواصلة مسيرة النهضة والتنمية التى بدأتها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الماضية، والتى تأثرت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التى انتجتها الحرب الروسية.

وقال الشريف يجب أن تكون هذه الذكرى بمثابة دعوة إلى استدعاء روح العاشر من رمضان، والتفاف الشعب المصرى خلف دولته وقيادته لكى نتمكن من عبور التحديات التى تواجهنا بسبب الأحداث العالمية المتعاقبة والتى أثرت سلبا على الاقتصاد المصرى.

ويعد متحف "السادات" بمكتبة الإسكندرية، هو الأول من نوعه عن الرئيس الراحل فى مدينة الإسكندرية وهو يأتى فى إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر؛ حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار القبة السماوية يقع على مساحة 260 مترًا.

ويضم المتحف أهم مقتنيات الرئيس الراحل، خاصة فيما يتعلق بفترة حرب وانتصارات أكتوبر، حيث يضم المتحف قرار الحرب واستعادة أرض سيناء وتكبيد العدو أكبر خسائر ممكنة، كما يضم المتحف أيضا مجموعة من الأوراق والملاحظات التى دونها الرئيس الراحل، من خطة الحرب وخطط خداع الطيران والمدفعية المصرية للعدو، وكذلك حجم الخسائر للعدو من الخلال جولاتة بالجبهه والاستعدادات العسكرية لحرب الانتصار واسترداد الأرض، بالإضافة إلى خطاب مرسل إلى الرئيس السورى فى ذلك الوقت يتحدث عن انتصار مصر وحجم الخسائر التى لحقت بالعدو.

ومجموعة من الصور التى توثق حرب أكتوبر وتحطيم خط "بارليف" والرئيس الراحل خلال تواجده فى غرفة عمليات الحرب، وصور ميدانية من الجبهة خلال العبور والانتصار ورفع علم مصر على أرض سيناء الحبيبة.

بالإضافة إلى البدلة التى كان يرتديها الرئيس الراحل، وهى التى كان يرتديها الرئيس السادات أثناء اغتياله.

ومازالت البدلة حتى الآن تحمل آثار الدماء وكذلك وشاح القضاء الذى كان يرتديه الرئيس والساعة الشخصية المحفور عليها من الخلف آية الكرسى بالإضافة إلى الكاب والحذاء.

ويضم المتحف أيضا المقتنيات الشخصية والبدل العسكرية التى كان يرتديها الرئيس السادات، أنهم حصلوا على تلك المقتنيات والبدل من خلال زوجته السيدة جيهان السادات.

ويضم أيضا البدلة العسكرية التى كان يرتديها السادات إبان رفع العلم المصرى فى العريش بعد اتفاقية السلام وبجوارها قلادة تم إهداءها له من دير سانت كاترين، كما يضم أيضا مجموعة من الصور النادرة للرئيس السادات أثناء مراحل الإعداد لاتفاقية السلام والخاصة بجولات الرئيس إلى الدول الأجنبية، كما يوجد بالمتحف صورة نادرة للرئيس السادات مع الرئيس الأمريكى الحالى جو بايدن، والتى التقطت لهما أثناء زيارة السادات لأمريكا ولقائه بمجلس الشيوخ الأمريكى والذى كان من أعضائه" جو بايدن".

وأخيرا ركنا خاصا بالمقتنيات الشخصية للرئيس السادات والخاصة بحلاقة الذقن وفرش الأسنان، وأن هناك ركنا خاصا بمكتب السادات الحقيقى، وكذلك مكتبته والتى تضم مجموعة من الكتب الخاصة به.

و يضم الجلباب الخاص بالرئيس السادات وكذلك مجموعة من المجلات الأجنبية التى تحدثت عنه وبعض الهدايا والقلادات التى حصل عليها من خارج مصر.