رئيس مياه المنوفية يتابع مشروع الصرف الصحي بقرية البندارية بتلا

المنوفية - محمد فتحى

تفقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا .

وتفقد مشروع الصرف الصحى بعزبتي شلبي والكوم الأحمر، وكذلك مشروع الصرف الصحي بقرية البندارية وتابع مسارات إنشاء خطوط الطرد بالقرية للتعرف على حاله سير العمل داخل المشروع ومعدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على التنفيذ.

وشدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد علي ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية، مع الأهالى بقرى المشروع حيث باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم، والتزاماتهم تجاه المشروع والمشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.