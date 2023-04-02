مياه القناة: الانتهاء من تجديد الشبكات القديمة بعمارات نفيشة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة "الاسبستوس"، لعدد 24 عمارة سكانية بمنطقة نفيشة، بمواسير شبكات PVC جديدة قطر 4 بوصة جديدة، بالإضافة إلى تغير كامل للوصلات المنزلية، وتركيب محابس تحكم ومحابس غسيل لشبكات المياه.

وذكر اللواء عبد الحميد عصمت: مستمرون فى أحلال وتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من "الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، إطار السعى الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، إن جميع أعمال الإحلال والتجديد وتغير مواسير شبكات المياه القديمة المتهالكة " الاسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، وقد انهت دون تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين فى المناطق التى كانت تشهد أعمال الإحلال والتجديد.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع بصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث" بورسعيد، والإسماعيلية، السويس"، وأن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، يومياً على مدار 24 ساعة، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهى، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات التى يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة، «الكيميائية والميكروبيولوجية، لتوفير كوب ماء نقى وتطبيق احدث النظم العالمية.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء تماما خلال لـ 24 ساعة الماضية من أعمال إصلاح جميع الكسور المفاجئة فى خطوط وشبكات مياه الشرب فى وقت قياسى فور تلقى البلاغ، منها إصلاح كسر مفاجئ فى خط 6 بوصة بمنطقة الصولى، وإصلاح خط 8 بوصة بمنطقة المنايف، وإصلاح خط 300 مم على طريق الإسماعيلية السويس بمنطقة فايد، وإصلاح خط 6 بوصة بمنطقة الحجاز، وإصلاح خط 4 بوصة بمدينة المستقبل.