خيط الجريمة.. مكالمة هاتفية تقود النيابة لكشف جريمة قتل بقنا

كتب ـ سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات بعنوان "خيط الجريمة"، يسرد خلالها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة.

قاد سجل المكالمات الهاتفية النيابة العامة لكشف لغز العثور على جثة شخص عثر عليه داخل "بيارة" وبه ذبح قطعى في منطقة الرقبة، وبسؤال أهلية المجنى عليه والجيران وتتبع سجل المكالمات الهاتفية للمجنى عليه، تبين أن صديقه تاجر مواشى وراء قتله، بأن استدرجه بمكان نائى بمركز دشنا شمالى قنا، واستحضر سلاحا أبيض "ساطور" لتنفيذ جريمته وما أن ظفر به قام بذبحه لسرقة 30 ألف جنيه، وألقى جثته في بيارة لإخفاء جريمته.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة مذبوحة وملقاة داخل بيارة، وتبين أن المتهم فى الواقعة، محمد.ع.م، 41 عاما، تاجر مواشى، وجهت له جهات التحقيق تهمة قتل نبيل.د، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مستخدما الساطور، وسرقة مبلغ مالى وإخفاء جثته.

وأوضحت التحريات، أن المتهم فى الواقعة، استدرج المجنى عليه، فى منزله بغرض سرقة 30 ألف جنيه وقام بذبحه بساطور، وألقى جثته فى بيارة لإخفاء الجثة.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 422 لسنة 2022 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 40 لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات والتى عاقبت المتهم بالإعدام شنقًا.

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبد الحميد رضوان، ويوسف فهمى عبد الرحمن صقر، وأمانة سر ياسين حسن مهران، ويوسف الشيخ وأسامة الأمير، تاجر مواش بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل صديقه وإخفاء جثته، بمركز دشنا شمالى قنا.