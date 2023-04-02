خليه في سحورك.. تعرف على فوائد تناول البيض يوميا

كتبت ميرفت رشاد

البيض غذاء رائع يمكن دمجه في أي وقت من اليوم، يمكنك تناوله في وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم ، لتحصد دفعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن المفيدة التي يمكن أن تساهم في مجموعة متنوعة من النتائج الصحية الإيجابية، وإليك فوائد تناوله كل يوم ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

البيض بروتين كامل



يوجد حوالي 6 جرامات من البروتين في بيضة واحدة ، ويعتبر هذا البروتين "كاملًا" ، بمعنى أنه يحمل جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع جسمك إنتاجها بمفرده، تشمل البروتينات الكاملة الأخرى لحم البقر والدجاج والأسماك

تحسين مستويات الكوليسترول



البيض مصدر للكوليسترول الغذائي ، وهو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يفترضون أن تناول البيض يرفع مستويات الكوليسترول في الجسم ، فقد وجد أن البيض يفعل العكس تمامًا.

إنقاص الوزن



إذا استبدلت وجبة الإفطار الغنية بالكربوهيدرات ببعض البيض ، فيمكنك دعم قدرة جسمك على حرق الدهون وفقدان الوزن، في دراسة واحدة استمرت 8 أسابيع ونشرت في المجلة الدولية للبدانة ، تناول الناس وجبة فطور إما بيضتين أو خبز ، والتي تحتوي على نفس الكمية من السعرات الحرارية. فقدت مجموعة البيض 65٪ أكثر من وزن الجسم ، و 16٪ أكثر من دهون الجسم ، وشهدت انخفاضًا أكبر بنسبة 61٪ في مؤشر كتلة الجسم ، وشهدت انخفاضًا أكبر بنسبة 34٪ في محيط الخصر مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبة الإفطار.

اكتساب العضلات



على الرغم من أن البيض لا يحتوي على نسبة عالية من البروتين بنسبة 6 جرام لكل بيضة كبيرة ، إلا أنه يمكن أن يكون جزءًا صحيًا من نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يدعم اكتساب العضلات.

مصدر جيد لفيتامين د



يمكنك زيادة تناول فيتامين د عن طريق الخروج إلى الشمس أو تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د ، مثل البيض ، في نظامك الغذائي. يحتوي البيض على 6٪ من استهلاكك اليومي من فيتامين د ، وهو فيتامين يوجد في عدد قليل جدًا من المنتجات الغذائية . يلعب فيتامين د دورًا في كل من صحة المناعة وامتصاص الكالسيوم ، مما يدعم صحة العظام .

الكولين في البيض يساعد عقلك



يعتبر البيض من أغنى المصادر الغذائية لمادة الكولين ، وهي مادة مغذية توجد في العديد من أنواع الطعام ، يوجد حوالي 147 ملليجرام من الكولين في بيضة واحدة ، وهو ما يمثل حوالي 27٪ من القيمة اليومية الموصى بها. هذا يحتوي على مادة الكولين أكثر مما يوجد في لحوم البقر والدجاج والأسماك والبطاطس والفول والحليب والزبادي.

مصدر جيد للسيلينيوم



السيلينيوم هو معدن يحتاجه جسمك ، ولكن بكميات صغيرة فقط ، والبيض طريقة سهلة لمساعدتك في الحصول على الكمية التي تحتاجها، في بيضة واحدة فقط ، ستحصل على حوالي 15 ميكروجرامًا من السيلينيوم ، وهو ما يمثل حوالي 27٪ من القيمة اليومية الموصى بها ،الحصول على كمية كافية من السيلينيوم ، على الرغم من أنها كمية صغيرة ، أمر بالغ الأهمية بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. وفقًا لـ Harvard Health ، يمكن أن يساعد السيلينيوم في الحماية من السرطان وأمراض الغدة الدرقية وأمراض القلب والأوعية الدموية .