سحورك صحى فى رمضان.. بيض باللحمة المفرومة

نهير عبد النبى

البيض من الأكلات المفضلة عند الكثيرون نظرا لمذاقه الطيب وفوائده المذهلة كما أن له طرق اعداد مختلفة يمكن ان تختار الطريقة المفضلة لك فى تناوله، لذلك ينصح بتناول البيض باللحمة المفرومة فى سحور رمضان نظرا لاختلاق طعمه وفوائده المذهلة.

وحسب ما ذكره موقع healthlineفإن فوائد البيض هى:

1: يحتوى البيض على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب والوقاية من المخاطر التى قد يتعرض لها.

2:يحتوي البيض على لوتين وزياكسانثين، مضادات الأكسدة التي لها فوائد كبيرة لصحة العين، كما يحتوي البيض أيضًا على نسبة عالية من فيتامين أ الذى يحمى العين من المشاكل التى تتعرض لها.

3:يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين ، فيمكن أن يساعد تناول كمية كافية من البروتين في إنقاص الوزن وزيادة كتلة العضلات وخفض ضغط الدم وتحسين صحة العظام .

ومع اضافة اللحم المفروم للبيض يكون ذلك وجبة غذائية متكاملة غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعدك على الشعور بالشبع طول فترة الصيام ، كما انها مغذية وتمد الجسم بالنشاط والطاقة .