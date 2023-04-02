اليوم السابع
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توقعات بارتفاع المتوسط السنوي لخامات أوبك لـ81.8 دولار للبرميل 2023

الأحد، 02 أبريل 2023 04:00 ص
توقعات بارتفاع المتوسط السنوي لخامات أوبك لـ81.8 دولار للبرميل 2023 اوبك
كتبت -مروة الغول

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تشير تقديرات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر فبراير 2023 إلى 81.9 دولار للبرميل، أي بنسبة زيادة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى ارتفاع المتوسط السنوي لسعر سلة خاماتها في عام 2023 إلى 81.8 دولار للبرميل، أي بنسبة انخفاض تبلغ 18.3% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية فبراير 2023.
 
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وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع خلال شهر يناير 2023 بنسبة 2.4% (1.9) دولار للبرميل مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 81.6 دولار للبرميل.
 
 
وتابع التقرير ،يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن توقعات الطلب على النفط في الصين على خلفية تخفيف قيود منع انتشار فيروس كورونا وإصدار وزارة التجارة الصينية دفعة ثانية من حصص استيراد مصافي التكرير للنفط الخام في عام 2023 ، فضلاً عن ارتفاع هوامش أرباح التكرير في جميع المراكز الرئيسية (لا) سيما في أوروبا وساحل الخليج الأمريكي).

النفط

النفط الخام

سلة خامات أوبك



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