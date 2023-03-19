العراق و"أوبك" يبحثان سبل العمل على استقرار أسواق النفط

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أمين عام منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط، وسبل العمل على استقرارها، وأهمية التنسيق بين الدول المصدّرة للنفط من أجل ضمان عدم تذبذب الأسعار بما يؤثر في الدول المصدّرة والمستهلكة.



وأكد السوداني - وفقا لبيان مكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - مضي العراق في الاستفادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب بما يؤمن أفضل العوائد للشعب العراقي، ويسهم في تقليل انبعاثات الكربون والتأثيرات البيئية وآثارها الاقتصادية والصحية، مجددا تأكيد دور العراق المحوري، باعتبارها عضوًا مؤسسًا في منظمة "أوبك"، في تأمين استقرار المنطقة.