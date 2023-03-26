اليوم السابع
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ماذا حدث بأسواق النفط خلال أسبوع؟.. اعرف آخر المستجدات

الأحد، 26 مارس 2023 07:00 م
ماذا حدث بأسواق النفط خلال أسبوع؟.. اعرف آخر المستجدات اوابك
كتبت - مروة الغول

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نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، "أوابك"، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية فىةظل الأزمة الروسية الأوكرانية حيث سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية في الأسواق الآجلة، بلغت نسبتها نحو 2.8% لخام برنت و 3.8% لخام غرب تكساس الأمريكي.
 

وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط، تضمنت الأتى:

 
1- الإجراءات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي، بما في ذلك استحواذ بنك UBS على بنك Credit Suisse والتعهدات من البنوك المركزية بتعزيز السيولة مما ساهم في تهدئة المخاوف بشأن إمكانية حدوث ركود من شأنه أن يضعف الطلب.
 
2- تمديد روسيا لقرار خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل/يوم حتى نهاية شهر يونيو 2023 مما آثار المخاوف بشأن شح الإمدادات.
 
3- ارتفاع إجمالي الصادرات الأمريكية من النفط الخام والمنتجات النفطية إلى مستوى قياسي أسبوعي بلغ 11.9 مليون بي، مما يدعم توقعات النمو القوي في الطلب.
 
4- ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها مسجل منذ شهر مايو 2021 وهو نحو 481.2 مليون برميل.
 
5- انخفاض مخزونات الجازولين الأمريكية بأكبر وتيرة أسبوعية منذ شهر سبتمبر 2021 بلغت نحو 6.4 مليون برميل، لتستقر قرب أدنى مستوياتها المسجلة خلال العام الحالي.
 
6- إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة 0.25% فقط في سعر الفائدة، مع الإشارة إلى إمكانية التوقف المؤقت عن الزيادات المستقبلية، مما أدى إلى تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، وأصبح النفط أقل تكلفة بالعملات الأخرى.
 

وتضمنت العوامل الأخرى التي حدت من الارتفاع في أسعار النفط الأتى ..

 
1- إشارة وزارة الطاقة الأمريكية إلى إمكانية أن يستغرق إعادة ملء مخزونتها الاستراتيجية المتدنية من النفط الخام عدة أعوام، مما يضعف توقعات نمو الطلب.
 
2- تراجع أسهم البنوك في أوروبا بسبب تنامي المخاوف من استمرار أسوء الأزمات التي يواجها القطاع المصرفي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
 
 
 
 

النفط

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