توزيع 12 ألف كارت علاج طبى شامل على العاملين بجامعة طنطا غدا

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، أنه سيتم بدءا من الغد توزيع عدد 13 ألفا و639 كارت علاج طبى شامل على العاملين بجامعة طنطا، بدعم من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية، موضحا أن الكارت يتيح اجراء التحاليل والأشعة الطبية والعلاج الطبيعي بالمراكز المتخصصة المتعاقدة بالمجان.

وأضاف رئيس الجامعة، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على تحقيق الرعاية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبيبة على أعلى مستوى لجميع العاملين، وتعزيز فرص العاملين بالجامعة في الحماية الاجتماعية لتحقيق جودة الحياة والتي تعد واحدة من الاولويات التنموية المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 203.

وأضاف رئيس الجامعة أن الصندوق يتيح اجراء التحاليل والأشعة الطبية والعلاج الطبيعي والعمليات الجراحية بالمجان بالمراكز المتخصصة المتعاقد معها بحد اقصى 250 ألف جنيه، كما يحصل مرضى الأمراض العادية بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج بحد أقصى 7500 جنيه فى العام، ومرضى الأمراض المُزمنة يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج بحد أقصى 20 الف فى العام.