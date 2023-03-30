اليوم السابع
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"إيجاك" تعتمد معمل خواص المواد بـ"هندسة طنطا" لمدة 4 سنوات

الخميس، 30 مارس 2023 08:18 م
"إيجاك" تعتمد معمل خواص المواد بـ"هندسة طنطا" لمدة 4 سنوات الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن اعتماد معمل خواص المواد بكلية الهندسة فى بعض اختبارات الأسمنت والخرسانة، من المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" التابع لوزارة التجارة والصناعة، وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025/2017: لمدة 4 سنوات.
 
وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن اعتماد المعمل يأتى فى إطار خطة الجامعة لتأهيل المعامل العلمية بالجامعة للاعتماد، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة، مشيراً إلى أن ذلك يعد إنجازا جديدا يضاف إلى قائمة إنجازات الكلية، مثنياً على الجهود المبذولة من قبل إدارة الكلية والعاملين للحصول على الاعتماد.
 
وأضاف الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة أن المعمل يقوم بتقديم خدماته بأعلى جودة، ويقدم خدمات متميزة في مجالات اختبارات الأسمنت والخرسانة بإجراء الاختبارات القياسية لتحديد أهم الخواص الطبيعية و الميكانيكية لمعظم المواد المستخدمة في مجال الإنشاء، اضافةً إلى إجراء الإختبارات الغير متلفة لتقيييم العناصر الإنشائية، مشيدا بجهود الدكتورة مريم غازى مدير المعمل وكافة العاملين بالمعمل فى الحصول على الاعتماد.
 

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